Kommentar: Einsparungen an der falschen Stelle Alexander Kempf über Schwankungen im Baugeschäft

Ein milder Winter ist nicht planbar. Darum wird es im Baubereich immer Zwangspausen geben. Das ist angesichts des kräftezehrenden Berufs mit vielen Überstunden in den Sommermonaten auch angemessen. Doch unabhängig davon könnte die öffentliche Hand die Situation entspannen, wenn sie kontinuierlicher ausschreiben würde. Sehr viele Kommunen in der Region hinken mit ihren Haushalten stetig hinterher. In den Verwaltungen fehlt es ganz offensichtlich an Personal. Das Geld, das hier vermeintlich eingespart wird, dürften die Gemeinden, Städte und Landkreise an anderer Stelle wieder draufzahlen. Eine Planwirtschaft ist ganz sicher keine Alternative zu einem freien Markt. Doch etwas mehr Weitsicht wäre hier wünschenswert und für alle Beteiligten gesünder.

