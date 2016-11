Kommentar: Einmal den Wocheneinkauf bitte! Nadine Franke über den Lieferservice für Lebensmittel

Getränke, Gemüse oder Katzenfutter – die Bestellung kann genauso vielfältig sein wie die Gründe, einen Lieferservice zu nutzen. Sei es das Alter, die wenige Zeit oder einfach Bequemlichkeit. Doch das Angebot hält sich in Grenzen.

Die Gründe dafür sind leicht zu erkennen. Der zeitliche Aufwand ist für die Anbieter groß und kann finanziell kaum ausgeglichen werden. Für einen reinen Lieferdienst reicht die Nachfrage bisher nicht. Da bietet es sich meist nur als Zusatzleistung neben dem laufenden Betrieb an. Es steht die gute Tat im Vordergrund, nicht das Geschäft. Und das ist gut so. Nicht mehr selbst die schweren Einkäufe tragen zu müssen, kann gerade der immer älter werdenden Bevölkerung den Alltag erleichtern. Dann müssen die Einkäufe nicht mehr mit dem Taxi oder mithilfe von Familienangehörigen erledigt werden. Denn das bedeutet für die Beteiligten immer auch Stress. Sicherlich kann es beim ersten Mal Überwindung kosten, sich auf so einen Service einzulassen. Doch es kann das Leben erleichtern. Nicht nur im Alter, sondern auch wenn das Leben zu stressig ist, um die kostbare Zeit noch mit Einkaufen zu verbringen. Leider sind die Serviceangebote noch zu wenig bekannt. Wer nicht direkt danach sucht, findet sie kaum.

