Kommentar: Einigkeit unter den Händler gibt es doch Matthias Klaus über das Lichterglanzfest am Sonnabend

Ob Mitglied im Verein Aktionsring oder auch nicht: Zum Lichterglanzfest öffnen viele und gefühlt immer mehr Görlitzer Innenstadthändler ihre Geschäfte. Das ist schon seit Jahren ein Phänomen in der Stadt. Und das ist ja auch gut so. Lichterglanzfest, das bedeutet eine leuchtende Innenstadt, Geschäfte, die eigene kleine und größere Aktionen starten, ein bisschen Kultur, die dem ganzen noch den passenden Rahmen gibt. Und am Wichtigsten: viele, viele Besucher, die durch die Geschäfte streifen und hoffentlich auch die Kassen der Händler klingeln lassen. Kurz gesagt: Einkaufen, so wie es sein sollte. Klar, so ein Ereignis muss gründlich vorbereitet sein und kostet entsprechend. Ein Aktionsring-Mitglied ist mit 50 Euro dabei, ein Nicht-Mitglied mit 70 Euro. Noch in dieser Woche werden Knicklichter und Luftballons an die Mitmacher verteilt. Das Lichterglanzfest verbindet die Innenstadthändler auf eine Art und Weise, wie sie ansonsten eher selten im Laufe des Jahres festzustellen ist. Zu den verkaufsoffenen Sonntagen beispielsweise. Die finden bei Weitem nicht so viel Anklang in der Händlerschaft, häufig sind immer dieselben Geschäfte geöffnet. Schade. Denn dass Görlitzer Innenstadthändler durchaus an einem Strang ziehen können, wird der kommende Sonnabend wieder einmal zeigen.

