Kommentar: Einiges bleibt für immer Ingo Kramer über die Görlitzer Altstadtmillion

Rund elf Millionen Euro sind es, die der (oder die) Millionenspender zwischen 1995 und 2016 der Stadt Görlitz geschenkt hat (oder haben), um die Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden zu unterstützen. Sicher, die meisten Objekte wären auch ohne die großzügigen Schenkungen saniert worden. Aber das Geld floss meist in aufwendige Details, eine bemalte Holzbalkendecke hier, ein historisches Gewölbe da. Gerade diese Feinheiten sind es, die oft viel Geld kosten, das der Bauherr nicht immer hat. Dafür sind sehr viele Menschen dankbar.

Manches von den elf Millionen Euro wird die Zeit überdauern. Zum einen, weil es nachhaltig in historische Gebäude investiert wurde, die nun lange im neuen Glanz strahlen werden – jedenfalls, wenn sie in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten etwas Pflege erhalten. Der zweite Effekt, der überdauern wird, ist die Aufmerksamkeit, die Görlitz durch die Schenkungen überregional erhalten hat. Kaum eine Zeitung, die nie darüber berichtet hat. Görlitz ist dadurch definitiv bekannter geworden – eine Bekanntheit, die niemand der Stadt wegnehmen kann. Und zum Dritten wird auch das Buch die Zeit überdauern – in vielen Wohnzimmern, später vielleicht einmal auf Dachböden. Schon deshalb ist es gut und richtig, dieses Buch jetzt herauszugeben.

