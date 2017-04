Kommentar: Einheitsticket ist nicht genug für eine Fusion Sebastian Beutler über die Pläne des Bautzener Landrates für die Verkehrsverbünde VVO und Zvon.

Als vor zehn Jahren die neuen Kreise gebildet wurden, gab es viele Sympathien im Süden für einen Oberlausitzkreis mit Bautzen. Der Freistaat wollte es anders. Nun zeigt sich, dass die Gemeinsamkeiten der Kreise Görlitz und Bautzen im Detail oftmals viel geringer sind als gedacht. Das war schon so beim Ringen um die Kosten für die zu späte Inbetriebnahme der Regionalleitstelle in Hoyerswerda so, das ist bei der Theaterdiskussion zu beobachten. Und nun droht das auch bei den Verkehrsverbünden. Ein einheitliches Ticket zwischen Dresden und Görlitz inklusive Stadtverkehr und Straßenbahn wäre sicher wünschenswert. Aber ist das bereits Grund genug für ein Zusammengehen beider Verkehrsverbünde? Die Fusion ist etwas grundsätzliches, da spielen viel mehr Anliegen eine Rolle. Da geht es um solche Fragen wie die Görlitzer Interessen im Nahverkehr gesichert, wie die Strecken erhalten und die grenzüberschreitenden Verbindungen ausgebaut werden können. Das will gut überlegt werden. Die Görlitzer Vorbehalte gegen eine Fusion sind durchaus gerechtfertigt, so lange nicht überzeugende Antworten vorliegen. Vielleicht schafft es Harig als Verbandschef sowohl des Zvon als auch des VVO, den gordischen Knoten zu durchschlagen. Aber dann müsste endlich Konkretes auf den Tisch.

