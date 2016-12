Kommentar: Einfühlsame Helfer wichtig wie Geld Carla Mattern über Spenden und Spender

Tue Gutes und rede drüber! Werbeprofis nutzen diesen Spruch beispielsweise gern, um ihre Kunden zu motivieren, sich für eine Imagekampagne zu entscheiden. In diesen Tagen vor Weihnachten wird deutlich, wie viele Firmen und Privatpersonen sich Gedanken machen, wie sie mit Spenden Unterstützung geben können. Da bekommen Vereine Geld für die Jugendarbeit, werden für einen guten Zweck Plätzchen gebacken, Gebasteltes oder Glühwein am Weihnachtsmarktstand verkauft, oder eine Summe eingezahlt an eine Hilfsorganisation oder auch an die Stiftung Lichtblick. Manche melden sich zu Wort, für andere ist das selbstverständlich und sie heischen nicht um Anerkennung.

Gut und wichtig ist die Hilfe in jedem Fall. Im Hintergrund bleiben dagegen oft diejenigen, die Hilfe anschieben, dranbleiben, unterstützen. Im Falle der Stiftung Lichtblick werden Anträge gestellt für Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind, weil sie krank wurden, eine Trennnung verkraften müssen, den Arbeitsplatz verloren. Es gibt mannigfache Gründe, und oft ist eine finanzielle Hilfe im wahrsten Sinne ein Lichtblick. Mit viel Fingerspitzengefühl sind es die Antragsteller, die hier nicht nur kompetent ihren Job abarbeiten, sondern auch mit viel Einfühlungsvermögen das Richtige tun.

