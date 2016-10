Kommentar: Einfach Nägel mit Köpfen machen Daniela Pfeiffer über den Tag der Sachsen

Dass die Görlitzer gern feiern, beweisen sie, wenn sie in Scharen zum Altstadtfest, zur Kneipennacht oder zum Viathea kommen. Vom Tag der Sachsen 1993 schwärmen heute noch viele. Was war das ein Ereignis, als die großen Ostrockbands im Stadion der Freundschaft spielten. Fast jeder weiß nach 23 Jahren noch sein persönliches Erlebnis zum Görlitzer Sachsentag.

Was also spricht dagegen, das neu aufzulegen – nur größer. Immerhin ist der Tag der Sachsen über die Jahre zu einem Volksfest der Superlative geworden. Aber das haben schon viel kleinere Städte als Görlitz bewältigt. Was der Spaß kostet, ist auch hinreichend bekannt. Deshalb sollten die Stadträte nun nicht ewig überlegen, sondern Nägel mit Köpfen machen. Am besten für 2020. Denn Sachsentag und 950 Jahre zusammenwerfen, ist keine gute Idee. Zu unterschiedlich könnten die Konzepte sein. Zudem sollte das Stadtjubiläum den Görlitzern vorbehalten sein, es ist für ein überregionales Fest nicht der richtige Anlass. Natürlich wird das ein Kraftakt, zwei Großereignisse in zwei aufeinanderfolgenden Jahren zu stemmen, aber die Vorbereitungszeit ist lang. Außerdem ist die Stadt in der Organisation großer Feste erfahren. Nun wird es eben noch ein Stück größer. Aber man wächst doch mit seinen Aufgaben.

