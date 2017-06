Kommentar: Einfach mal ausprobieren Ingo Kramer über die neuen Ideen für Parkplätze in der Stadt

Es klingt erst einmal plausibel: Anwohner und Auswärtige dürfen in ganz vielen innerstädtischen Straßen alle verfügbaren Parkplätze gemeinsam nutzen. Denn wenn jeder überall parken kann, könnte allen geholfen sein. Der Anwohner darf dort stehen, wo es ihm bisher verboten war, obwohl es vielleicht gerade dort einen freien Parkplatz gab. Und umgekehrt hat der Auswärtige die gleichen Rechte. Jetzt muss sich zeigen, ob das theoretische Szenario in der Realität tatsächlich funktioniert. Denn es kann auch das Gegenteil eintreten. Zum Beispiel, dass gerade im Sommer Touristen oder Autofahrer vom Stadtrand und aus dem Umland alles zuparken und die Anwohner keine Parkplätze mehr finden. Auszuschließen ist das jedenfalls nicht.

Also sollte die Stadt die neuen Regelungen einfach mal ausprobieren. Wenn sie in der Praxis so gut funktionieren wie in der Theorie, dann ist allen geholfen. Und wenn nicht, dann kann die Stadt das Ganze immer noch rückgängig machen. Vielleicht nicht überall, aber zumindest dort, wo sich neue Probleme auftun. Im Vorfeld ist das einfach nicht bis ins Detail zu ermitteln. Also muss es erlaubt sein, auch mal einen Fehler zu machen. Aber wer es nicht wenigstens probiert, der wird im Vergleich zur bisherigen Situation auch nichts gewinnen.

