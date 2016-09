Kommentar: Einen schönen Gruß nach Dresden Thomas Staudt über die Trinkwasserversorgung

Geht es um die noch immer ungelöste Frage der Trinkwasserversorgung, fallen mir auch mit viel Optimismus nur Plattitüden ein: Gut Ding will Weile haben oder Ende gut, alles gut. Ob diese Satzhülsen tatsächlich zur Bilanz passen, die es zu ziehen gilt, sobald eine Entscheidung gefallen ist, bleibt bis dahin offen. Eine Lösung des Problems war von der Anhörung in Bad Muskau am Mittwoch nicht zu erwarten. Allein dass es zu dem Treffen kam, zeigt aber, dass man die Problematik in Dresden ernst nimmt – sind Anhörungen wie diese doch eher die berühmte Ausnahme als die Regel.

Aber Zuhören und Ernstnehmen allein führt noch zu keiner Lösung. Auf die warten wir seit mittlerweile fünf Jahren vergeblich. Zwar ist es beruhigend zu wissen, dass auch 2018 noch Wasser aus dem Hahn kommt. Dennoch brauchen wir endlich Klarheit darüber, woher unser Wasser künftig kommt, welche Qualität es hat und wie tief wir dann dafür in die Tasche greifen müssen.

Ganz und gar nicht akzeptabel ist, die Braunkohle für den bundesdeutschen Energiemix mittels Amt für unersetzlich zu erklären und anschließend zu argumentieren, für die infolge des Bergbaus zusammengebrochene Wasserversorgung seien die Kommunen verantwortlich. Schönen Gruß nach Dresden.

