Kommentar: Eine Übernahme ohne großes Aufsehen Jan Lange über den Erfolg von Fit

Übernahmen kommen heutzutage in der Wirtschaft immer wieder vor. Am meisten diskutiert wird momentan über die geplante Fusion von Kaisers-Tengelmann mit Edeka. Die Übernahme von Fenjal durch die Fit GmbH in Hirschfelde ist dagegen fast geräuschlos vonstatten gegangen. Dabei handelt es sich immerhin um die sechste Übernahme einer bekannten Marke durch den traditionsreichen Spülmittelhersteller. Und noch dazu war es nach Aussage des Fit-Chefs die größte Einzelinvestition. Im Gegensatz zu Edeka, der einen Mitbewerber schlucken will, betritt Fit mit der Fenjal-Übernahme weiteres Neuland. Denn mit Körperpflegeprodukten waren die Hirschfelder bisher nicht auf dem Markt präsent. Und so ist die Übernahme auch kartellrechtlich nicht bedenklich. Kein Minister musste für die Fusion seine Erlaubnis erteilen. Übernahmen wie von Fenjal sind aber nur möglich, wenn es auch jemanden gibt, der verkaufen will. Einen solchen Partner hat die Fit GmbH zuletzt in der Doetsch Grether AG aus Basel gefunden, von der sowohl Gard wie auch Fenjal erworben wurde.

Für Hirschfelde und die Umgebung kann der Erfolg von Fit nur gut sein. Das zeigt die Entwicklung der Mitarbeiterzahl. Die ist nach zwei Jahren wieder gestiegen. Dass Wolfgang Groß bei der Suche nach neuen Leuten keine Probleme hat, ist erfreulich. Von anderen Unternehmen hört man immer wieder, dass Fachkräfte fehlen. Vielmehr fehlt in diesen Fällen einfach nur der Drang zum Erfolg.

Links zum Thema Fit auf der Überholspur

zur Startseite