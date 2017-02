Kommentar: Eine Kleinstadt steht zusammen Alexander Kempf über einen Verlust, der fassungslos macht

Im Fall des in einer Görlitzer Wohnung tot aufgefundenen Nieskyers gibt es noch viele Fragezeichen. Die Antworten darauf können nur die Polizei und die beiden festgenommenen Tatverdächtigen liefern. Fest steht aber schon jetzt, dass einige Nieskyer einen Menschen verloren haben, den ihn niemand zurückbringen kann. Das Hoffen auf einen glücklichen Ausgang hat sich leider nicht erfüllt. Der Schmerz sitzt tief.

Man kann nur hoffen, dass die überwältigende Anteilnahme der Nieskyer am Schicksal des jungen Mannes den Hinterbliebenen ein wenig Trost spendet. In Niesky kennt jeder jeden, dieser Satz ist in dieser Zeitung schon oft geschrieben worden. Am Dienstag hat sich das einmal mehr bestätigt. In Windeseile sprechen viele Menschen ihr Beileid aus und beweisen Mitgefühl. Niesky war am Dienstag einmal mehr eine herzliche Stadt.

Freunde von Philipp haben ihm auf dem Zinzendorfplatz einen würdevollen Abschied bereitet. Das bringt ihn nicht zurück. Aber es kann helfen, das Unfassbare fassbar zu machen. Ein junger Mensch ist viel zu früh gegangen. Niesky wird ihn nicht vergessen.

