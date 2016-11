Kommentar: Eine klare Linie ist unverzichtbar

Alles eitel Sonnenschein bei Dynamo. Die Mannschaft trumpft nach einer kurzen Schwächephase in der zweiten Liga auf, die Geschäftsführung präsentiert positive Bilanzen, und die Mitglieder fassen einen zukunftsweisenden Beschluss. Die Sportgemeinschaft hat durch die Tilgung der Altschulden eine neue Freiheit gewonnen. Zum ersten Mal seit 1990 kann der Verein seine Zukunft gestalten.

Die Entwicklung ist beachtlich. Nach dem Abstieg sei man kurz davor gewesen, den Laden zuzuschließen, erinnerte Ralf Minge an die Lage im Frühjahr 2014. Der Sportvorstand ist eine, vielleicht sogar die Schlüsselfigur des Umbruchs, der zum Aufbruch wurde. Der frühere Stürmer brachte dem Verein endlich das, was im Profi-Fußball selbstverständlich dazugehört: ein sportliches Konzept – und er setzt es konsequent um.

Dazu gehört der Neubau eines modernen Trainingszentrums. Das klare Votum dafür bezeichnet Minge als Meilenstein, und das ist keinesfalls übertrieben. Jeder Chefcoach hatte sich früher oder später über die mangelhaften Bedingungen beklagt, auch Uwe Neuhaus ist bereits der Kragen geplatzt. Zu Recht! Viel zu lange hatten wechselnde Vereinsführungen die Suche nach einer Lösung vor sich hergeschoben – jetzt gibt es eine, die gemeinsam mit der Stadt gefunden wurde. Das ist auch atmosphärisch ein gutes Signal.

Weniger gelungen war dagegen der Auftritt von Michael Born. Der kaufmännische Geschäftsführer begründete, warum Dynamo gegen das DFB-Urteil in Berufung geht. So weit, so gut. Er versäumte es jedoch, trotzdem – und gerade deshalb – das Fehlverhalten von Fans scharf zu kritisieren. Sein wachsweicher Appell, es möge in den nächsten Wochen nichts passieren, wird keine nachhaltige Wirkung erzielen. Auch bei dieser Problematik ist eine klare Linie unverzichtbar.

