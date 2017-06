Kommentar: Eine Gefahr für den Tourismus Mario Heinke über fehlende Fachkräfte in der Region Löbau-Zittau und die Folgen

Gastronomen kommen immer mehr in Bedrängnis, wenn ihnen die Leute abhandenkommen. Das Problem mit dem Personal in der Gastronomie ist nicht auf die Region begrenzt und nicht neu, spitzt sich aber zu, wie die Beispiele zeigen. Restaurants, Ausflugslokale oder Biergärten, die geschlossen bleiben, frustrieren nicht nur Touristen, sondern gefährden den Wirtschaftszweig, auf den sich alle Hoffnungen richten – den Tourismus. Die Kommunen forcieren ihre Bemühungen und geben viel Geld dafür aus, bei der Vermarktung der Urlaubsregion besser zu werden. Übernachtungszahlen und Verweildauer steigen ganz langsam an. Die ersten Anzeichen dieser positiven Entwicklung sind allerdings in Gefahr, wenn Wanderer unendlich lange Strecken zurücklegen müssen, bevor sie ein Lokal zum Einkehren finden. Die Politik sollte die Gastronomie stärken, anstatt immer neue Vorschriften zu erlassen. Eine gemeinsame Aufgabe für Unternehmer, Kammern und Verbände vor Ort ist die Schaffung neuer Kooperationen mit Hotelfachschulen in den Nachbarländern. Das muss gelingen, sonst stehen bald wieder Schilder in den Lokalen, auf denen geschrieben steht: „Sie werden platziert.“ Denken Sie beim Trinkgeldgeben daran, dass Kellner und Köche oft zu Zeiten arbeiten, in denen Sie frei haben.

