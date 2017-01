Kommentar: Eine Frage des Respekts Uwe Wicher über die Verärgerung eines Erfolgstrainers.

Johannes Rydzek und Eric Frenzel ließen sich bei der Siegerehrung feiern, und ihr Trainer stand sichtlich betroffen am Rande. „Ich wurde gerade beim Fernsehen gefragt, ob wir dopen. Weil wir doch so gut sind“, erklärte konsterniert Hermann Weinbuch am Freitagnachmittag nach dem ersten Triple-Wettbewerb in Seefeld.

Es ist selbstverständlich legitim, wenn sich die Medien, in diesem Fall das ZDF, des Themas Doping und damit Betrug im Sport annehmen. Wenn aber Sportler unter Generalverdacht gestellt und herausragende Leistungen ohne triftigen Grund infrage gestellt werden, hat das weder etwas mit professioneller Sorgfalt noch mit Respekt zu tun.

Weinbuchs Verärgerung ist berechtigt: Die Doping-Frage kommt einer Verdächtigung seiner Athleten gleich. Würde es einen stichhaltigen Anlass dafür geben, hätte er fairerweise genannt werden müssen. Doch das ist nicht geschehen.

Zumindest in den vergangenen zehn Jahren gab es keinen einzigen Dopingfall im Kreis der weltbesten nordischen Kombinierer. Und seitens der Konkurrenz, die gegenwärtig von den Weinbuch-Athleten geradezu deklassiert wird, ist bisher nicht der leiseste Manipulationsverdacht hinsichtlich der Überlegenheit der Deutschen geäußert worden.

Auf die Frage, ob seine Sportler gedopt haben, hätte Weinbuch, Deutschlands Trainer des Jahres 2013, auch entgegnen können: „Nein, aber Sie vielleicht?“ Das wäre ebenfalls dreist gewesen. Aber auch verständlich.

