Kommentar: Eine Chance für Dresden SZ-Redakteur Andreas Weller über den Versuch des Gegenprotests.

Sie verstehen sich als Protestbewegung, schüren Vorurteile, verunglimpfen ihre Gegner, Politiker und Flüchtlinge. Die Pegida-Bewegung hat sich schon lange enttarnt. Einigen in dieser Stadt wurde es aber erst durch die Pöbeleien vom 3. Oktober richtig bewusst.

Auch wenn es einigen zu spät ist. Nämlich denen, die bereits lange gegen die Einstellungen, die Pegida verbreitet, kämpfen: Jetzt ist es in vielen Köpfen angekommen. Sie erkennen, dass das nicht das Bild von Dresden bestimmen darf. Deshalb gibt es jetzt die Chance, das häufig bemühte starke Zeichen zu setzen.

Jede Form des friedlichen Protests ist legitim. Sowohl am Sonntag, wenn Pegida seinen verschobenen Jahrestag begeht, und auch am Montag. Ob Bürgerfest, Demonstration oder Kundgebung: Viele Menschen sollten an diesen Tagen gemeinsam zeigen, dass Dresden für eine andere Ideologie steht. In anderen Städten ist es längst Alltag, dass der Gegenprotest größer und stärker ist als Pegida und deren unbedeutende Ableger.

Die Pegida-Frontleute bezeichnen Dresden als „Wiege des Widerstands“. Die Dresdner sollten ihnen zeigen, dass das stimmt, sie es aber völlig falsch verstanden haben. Dafür reicht sicher nicht nur ein Zeichen. Aber irgendwann muss der Anfang gemacht werden.

