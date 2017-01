Kommentar: Eine Abrechnung ohne Folgen SZ-Politikredakteurin Karin Schlottmann über das gescheiterte NPD-Verbotsverfahren.

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts im NPD-Verbotsverfahren ist ernüchternd. Einerseits bescheinigen die Richter der Partei Verfassungsfeindlichkeit. Die NPD ist wesensverwandt mit dem Nationalsozialismus, missachtet Prinzipien der Demokratie und verstößt gegen die im Grundgesetz garantierte Menschenwürde. Über viele Seiten liest sich das Urteil wie eine Abrechnung des Gerichts mit den rassistischen Parolen der Funktionäre, der Rückgriff auf NSDAP-Symbolik, die Missachtung der Werte unseres Grundgesetzes.

Andererseits ist die NPD zu einem jämmerlichen Haufen geschrumpft und, so die Richter, politisch, finanziell und strukturell zu schwach, um die Demokratie zu gefährden. In keinem Landesparlament habe sie es jemals geschafft, sich dauerhaft zu etablieren. Und auch die insgesamt 350 kommunalen Mandate verleihen ihr keine Gestaltungsmöglichkeiten. Kaum ein normaler Mensch gehe zu NPD-Veranstaltungen und von national-befreiten Zonen könne keine Rede sein, argumentieren die Richter. Verfassungsfeindliche Parteien, die weit davon entfernt sind, ihre Ziele durchzusetzen, will das Gericht nicht verbieten.

Was folgt daraus? Das Parteienverbot, die schärfste Waffe der Demokratie gegen ihre Feinde, existiert nur auf dem Papier. Das Bundesverfassungsgericht hält es entgegen dem Willen der Mütter und Väter des Grundgesetzes für entbehrlich. In absehbarer Zeit muss sich keine Partei mehr vor einem Verbot fürchten. Denn dass Bund oder Länder gegen eine verfassungsfeindliche, aber bei Wahlen erfolgreiche Partei gerichtlich vorgehen werden, ist nicht sehr wahrscheinlich.

Für den Niedergang der NPD, den Karlsruhe beschrieben hat, gibt es viele Gründe. Einer davon ist das Erstarken rechtspopulistischer Bewegungen. In diesen Gruppierungen wird man sich das Urteil wohl genau ansehen. Es analysiert detailliert die menschenfeindliche Rhetorik von NPD-Funktionären, die unter anderem beim Thema Asyl und Flüchtlinge in Teilen dieses Spektrums verbreitet ist. Das Urteil zieht Grenzen zu den Feinden der Verfassung und ist so gesehen ein Lehrstück jenseits des NPD-Verbots.

