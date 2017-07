Kommentar: Ein Zurück zur Bahn wird es nicht geben Marcus Herrmann über die Kritik am Busverkehr

Die Diskussionen über die abgeschaffte Regionalbahn 110 zwischen Meißen, Nossen und Döbeln erhalten alle paar Wochen neuen Stoff. Neben einer gefühlt mehrheitlichen Zuneigung zum Bahn- gegenüber dem Busverkehr sind es zum Teil auch handfeste Tatsachen, die Zweifel am neuen Konzept des VVO erlauben. Dazu gehört auch der Vorstoß eines Nossener Kreisrates, zumal der Verkehrsverbund die teils doppelte Zählung von Fahrgästen ja sogar einräumt. Damit werden die erstaunlichen Zahlen zum Busverkehr in der Region zumindest relativiert. Trotzdem ist fraglich, was vor allem die Grünen im Kreis nun eigentlich wollen. Über die Zählweise der Fahrgäste lässt sich streiten. Aber dass der VVO ein wenig trickst, stellt den Ersatzbusverkehr noch lange nicht gänzlich ins Abseits.

Ein Zurück zur Bahn dürfte so oder so ausgeschlossen sein. Ja, es hat 25 000 Unterschriften für den Erhalt der Bahnstrecke gegeben. Aber so eine Unterschrift ist schnell gesetzt. Fraglich ist jedoch, wie viele von diesen Menschen auch tatsächlich zwischen Meißen und Döbeln die Bahn genutzt haben. Die Fahrgastzahlen auf dieser Strecke waren jedenfalls stark rückläufig – sonst würde sie nach wie vor betrieben.

