Kommentar: Ein Zauberlehrling kommt selten allein Sebastian Beutler über die Infopolitik des Kaufhaus-Teams

Trump twittert – das Kaufhaus-Team verlässt sich auf Facebook und Aushänge am Gebäude selbst. Das ist sein gutes Recht. Seit die Ansichten im Internet kursieren, ist dort freilich eine Debatte entbrannt, ob der Anbau sinnvoll, ästhetisch, angemessen oder überhaupt nötig ist. Einige Stunden hat das Kaufhaus-Team versucht, die Diskussion einzufangen und auf Kommentare zu reagieren. Dann gab es auf, jetzt schwirren die Ansichten der Facebook-Nutzer unkommentiert durch die Welt. Das ist ein Kommunikations-Gau ersten Ranges. Wer Facebook für seine Zwecke nutzt, muss eben auch damit umgehen. Ein bisschen ähnelt das Kaufhaus-Team nun Goethes Zauberlehrling, der erst die Geister rief, die ihn dann überforderten.

Gezielt und ganz bewusst hat Stöckers Kaufhaus-Team andere Nachrichtenkanäle umgangen. Die Anfragen dieser Zeitung, sowohl Ansichten des Anbaus zu erhalten als auch Details darüber veröffentlichen zu können, lehnte die Pressesprecherin ab. Auch mit dem Hinweis, sie hätten sich entschieden, die Görlitzer direkt zu informieren. Das hört sich gut an. Nach direkter Demokratie, nach Bürgerbeteiligung, nach ungefilterter Information. Und doch zeigt sich eben, dass es so einfach nicht ist. Bauzeichnungen im Schaufenster können zu Fragen führen. Wenn sie kein Echo erfahren, dann nährt das den Eindruck, die Investoren sind gar nicht auf einen Dialog mit den Bürgern aus, ja sie hätten sogar Angst, sich ihnen zu stellen. Das hat das Kaufhaus-Team aber gar nicht nötig. Es kommt eben immer darauf an, wie die Informationen aufbereitet werden. Dazu sind die etablierten Medien vor Ort hilfreich. Weil sie manche Frage stellen können, die jetzt auch die Bürger in den Facebook-Foren bewegen. Das hätte schon mal geholfen, Unklarheiten vor einer Veröffentlichung zu klären. Und damit Stöckers Pläne fürs Kaufhaus in einem besseren Licht erscheinen zu lassen. Mühsam – via Bild-Zeitung – versucht nun das Kaufhaus-Team, wieder Herr der Debatte zu werden. Es zeigt überraschenderweise dabei eine mediale Unerfahrenheit. Dabei hätte es viel bessere Wege gegeben. Wenn man sich nicht von einem übersteigerten Misstrauen gegenüber Journalisten geleitet hätte.

