Kommentar: Ein Volk von Verlierern? Thomas Staudt über Nichtabgeholtes in Fundbüros

© Wolfgang Wittchen

Brillen, Handys, Klamotten und Schlüsselbunde: Fundbüros sind keine Wunderkammern. Klar, das Leben tobt woanders. Doch manche der laufend abgegebenen Dinge lösen schon ein gewisses Erstaunen aus. Wer verliert schon sein Surfbrett oder seine Autoschlüssel und geht anschließend vom Bäcker zu Fuß nach Hause, ohne nachzufragen? Dass man sich nicht zwangsläufig nach einem verlorenen T-Shirt erkundigt oder nach vermissten Socken – solche Dinge finden sich meist ohnehin in genau dem Loch im Haus, das alles verschluckt – ist nicht weiter verwunderlich. Auch bei liegengebliebenen und nicht abgeholten Kameras, auf denen die Erinnerungen an einen einseitigen Urlaub in Fernost mit ganz unzweideutigen, aber moralisch durchaus zweifelhaften Freizeitbeschäftigungen festgehalten sind, erübrigen sich weitere Fragen. Stellen Sie sich das mal bildlich vor, wenn die Sachbearbeiterin im Fundbüro über den Schreibtisch beugt und fragt: „Können Sie mir sagen, was für Fotos auf der Kamera sind?“

Wirklich bemerkenswert ist aber, dass in den hiesigen Fundbüros so viele Geldbörsen liegen, die offenbar niemand zu vermissen scheint. Haben die Oberlausitzer zu viel Geld? Befürchten sie, der Finderlohn sei höher als der Wert der Geldbörse? Mit Sicherheit nicht. Deshalb ran an die Bouletten und die Fundbüros gestürmt. In diesen Zeiten haben wir nichts zu verlieren. Oder, wenn wir auf die Wirtschaft schauen, nichts mehr.

