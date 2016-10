Kommentar: Ein Stern ist aufgegangen Frank Oehl über die Großinvestition von Daimler in Kamenz

Das war ein guter Tag für Kamenz. Am Ochsenberg reichten sich die Größen aus Politik und Wirtschaft symbolisch die Hände, nachdem sie – ebenfalls im bildlichen Sinne – mit einem Spatenstich die nächste Investition bei der Daimler AG angeschoben hatten. Mindestens eine weitere halbe Milliarde Euro wollen die Stuttgarter in ihr neues Kompetenzzentrum stecken. Kamenz ist der Mittelpunkt eines weltweiten Netzwerkes in Sachen Elektromobilität, heißt es. Ein weiterer Stern ist aufgegangen.

Was bedeutet dies für die Stadt? Sie kann davon – wie auch die ganze Region – nur profitieren. Wo Industrie-Arbeitsplätze angesiedelt werden, hat dies immer auch Auswirkungen auf den Händler, den Handwerker und Dienstleister von nebenan. Von Freizeit, Kunst und Kultur noch gar nicht zu reden. Auch da könnten neue Spielräume entstehen. Vor allem, wenn es gelingt, einen Teil der kommenden Pendlerströme direkt in die Stadt zu bringen. Dazu braucht es vor allem attraktive und dennoch preiswerte Eigenheimgrundstücke. Zum Beispiel am Siedlungsweg oder an der Goethestraße, in Richtung Königsbrück, an der Weißmantelstraße oder auf dem Gickelsberg. Packen wir es an! Möglichst schnell ...

