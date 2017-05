Kommentar: Ein sinnvoller Kompromiss muss her Ingo Kramer über die städtischen Parkplatzpläne in Görlitz

Zwei Fronten stehen sich in der Altstadt – und nicht nur dort – unerbittlich gegenüber. Auf der einen Seite Händler und Anwohner, die möglichst viele Parkplätze wollen – für sich selbst und für ihre Kunden. Sie sind es leid, Tag für Tag Kreisel zu drehen, bevor sie einen Parkplatz ergattern. Auf der anderen Seite stehen all jene, die kein Auto haben: Anwohner, Touristen, auch Görlitzer aus anderen Stadtteilen. Sie sind genervt von all den Autos, die sich durch die Altstadt quälen und den eigentlich so schönen Obermarkt komplett zustellen. Gerade auf diesem zentralen Platz wünschen sie sich Bäume und Außengastronomie.

Beide Standpunkte sind, jeder für sich genommen, verständlich. Allerdings liegen sie meilenweit voneinander entfernt. Folglich wird es keine Lösung geben, die allen gefällt. Stattdessen braucht es einen sinnvollen Kompromiss. Ein Parkhaus hinter der Jägerkaserne könnte tatsächlich zum guten Kompromiss werden. Der Standort ist gut: Sehr nah an der Altstadt und trotzdem irgendwie versteckt. Parkhäuser sind oft keine architektonischen Perlen. Hinter der Jägerkaserne aber fällt so ein Gebäude nicht allzu sehr auf. Und: 450 Stellplätze sind eine ganze Menge. Viele Anwohner könnten zufriedengestellt werden – wenn sie bereit sind, von dort bis nach Hause zu laufen. Damit es ein echter Kompromiss wird, sollten aber auch die 160 Stellplätze am Obermarkt wegfallen, sodass der Platz deutlich an Qualität gewinnt. Nicht nur für die Touristen, sondern auch für die Görlitzer.

