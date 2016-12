Kommentar: Ein Schritt in die richtige Richtung Sabine Ohlenbusch über verkaufsoffene Sonntage in Niesky

Menschen mögen Struktur. Wenn Ereignisse wie der Weihnachtsmarkt sich jedes Jahr wiederholen, ist das eine Tradition. Für einige genügt das, um immer wieder Freude daran zu haben. Sie kommen auf den Weihnachtsmarkt, besuchen die Geschäfte zum Adventseinkauf auch sonntags. Viele aber wollen etwas Besonderes erleben. Dafür ist es nicht notwendig, den Weihnachtsmarkt oder die Nieskyer Geschäfte neu zu erfinden. Die Besucher möchten sich so fühlen, als werde ihnen das geboten, was sie sich wünschen. Sie wollen verzaubert werden. Das alles ist also vor allem eine Frage des Marketings. Dies haben sowohl die Stadt als auch die Händler erkannt.

Deshalb gibt es jetzt ein bunt gestaltetes Programm des Nieskyer Zeichners Kümmel. Es ist vor allem eines: auffällig. Und aufgefallen ist es den Kunden auch. Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann plant, im kommenden Jahr diese Strategie weiter zu verfolgen. Und auch die Händler wollen eine dem Plakatwettbewerb vom Herbstfest ähnliche Aktion für kommende verkaufsoffene Sonntage veranstalten. Natürlich hilft dies alles nur in begrenztem Maße dabei, fehlende Kaufkraft der Besucher auszugleichen oder Kunsthandwerker auf den Markt zu locken, um das Angebot zu erweitern. Aber werden die Programme weiter im Umkreis von Niesky verteilt, kommen vielleicht mehr Gäste aus dem Altkreis. Dann steigt die Kaufkraft insgesamt. Das ist auch gut für den verkaufsoffenen Sonntag. Und irgendwann kommen vielleicht auch die Kunsthandwerker zum Markt.

