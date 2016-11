Kommentar: Ein Schlag ins Wasser Steffen Gerhardt über neue Pachtverträge für den Stausee Quitzdorf

Im Regen stehen gelassen fühlen sich nicht nur die Mitarbeiter der Kreba Fisch GmbH, sondern auch die Angler. Zwei Jahrzehnte haben sie nicht nur ihre Kräfte, sondern auch ihr Herzblut in den Stausee gesteckt. Das soll nun alles vorbei sein? Sie ärgert nicht nur die Absage, weiterhin Pächter der rund 750 Hektar großen Wasserfläche zu sein, sondern auch, dass diese ihnen ohne Begründung ins Haus flatterte. Das gleicht schon einem Schlag ins Wasser.

Der Quitzdorfer Stausee ist nicht nur ein Speicherbecken, in dem Fische schwimmen, sondern ein touristischer Anziehungspunkt geworden. Wenn auch die Blaualgen die Badegäste vergraulen, so sind zumindest die Angler gern und oft an diesem Gewässer. Nicht ohne Grund spricht der Anglerverband von Sachsens größtem Angelsee und zählt auf: 40 Prozent der Bungalowbesitzer am Stausee sind Angler und jeder zweite Tourist, der das Gewässer aufsucht, kommt mit einer Angelausrüstung.

Somit hat die Talsperre nicht nur wirtschaftliche Bedeutung für den Fischereibetrieb, sondern auch eine touristische für den Landkreis. Ob beides so bleibt, darüber lässt sich derzeit nur spekulieren. Denn wer ab neuem Jahr der Pächter ist und was er vor hat, bleibt ein Geheimnis. Das sorgt für Unruhe, auch in den Anglervereinen in Niesky und Görlitz. Daher wäre eine schnelle Offenheit angebracht, damit beide Seiten aufeinander zugehen können, bevor das neue Jahr anfängt.

