Kommentar: Ein Rezept gegen Fließbandarbeit Nora Domschke über Personalmangel in den Krankenhäusern

Das Problem ist klar: Fehlt in Krankenhäusern Personal, müssen sich wenige Pflegekräfte um viele Patienten kümmern. Was auf der Strecke bleibt, sind kompetente Arbeit und Menschlichkeit. Das wirkt sich nicht nur auf die Patienten aus, etwa wenn es um hygienische Maßnahmen geht, die immer auch zeitaufwendig sind. Oder um ein nettes Gespräch zwischen Pfleger und Krankem. All diese Defizite belasten auch diejenigen, die sich einst aus gutem Grund für den Beruf entschieden haben. Der gute Verdienst wird es wohl kaum gewesen sein – zu schlecht ist der Ruf der Pflegebranche, vor allem hier im Osten.

Nein, vielmehr wählen junge Menschen die Ausbildung zum Gesundheitspfleger, weil sie Spaß am Umgang mit Menschen haben, für sie da sein wollen, wenn es ohne fremde Hilfe nicht mehr geht. Dafür sind sie auch bereit, Schichtdienste zu übernehmen und regelmäßig an den Wochenenden im Einsatz zu sein. Diese Motivation wird durch schlechte Arbeitsbedingungen, wie es sie in vielen deutschen Krankenhäusern gibt, jäh erstickt. Dass Fachkräfte dann abwandern, darüber muss sich niemand wundern. Bewirbt sich niemand auf die freien Arbeitsstellen, sind auch der Personalabteilung im Friedrichstädter Krankenhaus die Hände gebunden.

An dieser Stelle ist die Politik gefragt, endlich einen gesetzlich vorgeschriebenen Personalschlüssel auf den Weg zu bringen. Das Rezept gegen Fließbandarbeit in deutschen Krankenhäusern gibt es – nun muss es angewendet werden.

zur Startseite