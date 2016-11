Kommentar: Ein Puffer ist nicht immer möglich Ingo Kramer über den Straßenbau im Görlitzer Stadtgebiet

Das Rathaus ist nicht zu beneiden: Einerseits schimpfen viele Görlitzer, dass immer im Spätsommer und Herbst so viele Straßen gleichzeitig gebaut werden, andererseits muss der zuständige Amtsleiter schon jetzt verkünden, dass die Verkehrssituation in den nächsten Jahren auch nicht entspannter aussehen wird. Und das liegt nicht etwa an schlechter Arbeit seiner Behörde, sondern an Dingen wie Wetter und Fördermitteln.

Links zum Thema Der nächste Stausommer kommt bestimmt

Bei der Zittauer Straße plant der Landkreis im August gleich mal einen Monat Puffer ein, falls die B 6 nicht rechtzeitig fertig und die Zittauer Straße deshalb länger als Umleitungsstrecke gebraucht wird. Das ist sinnvoll. Die Stadt würde das bei anderen Baustellen auch gern machen. Allerdings geht das nicht immer. Der Grund sind wieder Wetter und Fördermittel: Bis zum Wintereinbruch muss oftmals alles fertig sein. Bei der Zittauer Straße reicht es, im September anzufangen. Dort wird „nur“ die Decklage erneuert. Das lässt sich binnen zwei Monaten erledigen, wenn es im Vorfeld richtig geplant wurde. Soll eine Straße aber grundhaft erneuert werden, ist mehr Zeit nötig. Und wenn dann nach hinten raus Zeitdruck ist, kann vor dem Baubeginn kein Puffer eingeplant werden. So werden die Görlitzer vermutlich auch in den nächsten Sommern wieder schimpfen.

zur Startseite