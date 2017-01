Kommentar: Ein Masterplan für den Elberadweg Christoph Springer über zu wenig Platz und die Baupläne der Stadt

Ein Asphaltweg für Radfahrer, Skater und Eltern mit Kinderwagen, der andere Weg für Spaziergänger und Hundeführer. So denkt sich die Stadt die Zukunft an der Elbe in der Johannstadt und in Blasewitz. „Ob die Leute das dann so machen, ist eine andere Frage“, deutet Dresdens Chef-Straßenplaner Reinhard Koettnitz Zweifel an. Immerhin: Nach acht Jahren Planungs- und Bauzeit könnte der neue Weg 2019 fertig sein. Damit soll die Unfallgefahr auf dem Asphaltweg gebannt werden, der bei schönem Wetter völlig überlastet ist.

Der Plan ist gut, aber das dauert alles viel zu lange. Schon deuten sich neue Probleme an: Auch zwischen Klein-zschachwitz und Laubegast ist es mittlerweile zu eng auf dem Elberadweg, ebenso am Rosengarten, am Neustädter Hafen sowie rund um die Molenbrücke in Pieschen. Ganz zu schweigen vom Radweg am Terrassenufer in der Hochsaison. Die Stadt, namentlich der Elberadweg, wird vom Erfolg überrollt, Abhilfe ist nicht in Sicht. Die Zahl der Fahrradfahrer steigt aber stetig, auch die der Touristen soll wieder klettern. Mit Nachbesserungen kommt Dresden da nicht weit. Es muss ein Masterplan her für den Elberadweg.

zur Startseite