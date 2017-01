Kommentar: Ein leuchtender Auftakt für Niesky Steffen Gerhardt über das Jubiläumsjahr in der Kleinstadt

Ob sich das Interesse der Nieskyer an ihrem Jubiläumsjahr noch steigern lässt? Gewiss, nach oben hin ist noch viel Luft. Der Auftakt am Freitag war verheißungsvoll, auch wenn 100 Besucher zu dem Sternenzug nicht nach Rekord klingen. Waren es die Minusgrade oder der Zeitpunkt? Spekulieren ließe sich darüber viel. Aber vielmehr sollte der Blick vorwärts ins Jahr gerichtet sein, denn da warten auf die Nieskyer und ihre Gäste noch einige Angebote und Veranstaltungen, die sie teilweise selbst bereichern können. Was zu erwarten ist, hat die Stadt auf ihrer Internetseite stehen. Ein Kalender, der fortgeschrieben wird, weil immer noch etwas dazu kommt.

Das ist gut so, zumal das Jahr noch jung an Tagen ist. Zugleich ist dieser Veranstaltungskalender auch ein Spiegel, wie es Niesky versteht, sich selbst zu feiern. „Es soll ein Fest für und mit den Bürgern sein“, sagt die Oberbürgermeisterin. Das heißt, nicht alles soll an der Stadt hängen bleiben. Eigeninitiative ist gefragt. Dafür ist immer noch Raum und Zeit vorhanden. Dabei lohnt sich ein Blick über den Stadtrand hinaus in die mit Feiern erprobten Städte wie Görlitz, Bautzen oder zunehmend auch Löbau. Aber auch dort ist es so, dass es ohne die tatkräftige Unterstützung von Vereinen, Einrichtungen – bis hin zu den Kirchen – und Organisationen nicht gehen kann.

Die Nieskyer tun gut daran, nicht von „dem Stadtfest“ zu sprechen, sondern von „unserem“. Schließlich ist es „ihre“ Stadt, trotz mancher Schwächen.

