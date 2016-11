Kommentar: Ein langfristiges Problem für alle Anja Beutler über die Auswirkungen auf das Grundwasser

Spätestens bei der Diagnose sinkender Grundwasserspiegel werden die meisten hellhörig. Denn das klingt nach Einschränkungen, nach Qualitätsverlust – nach Alarm. Die Vorstellung, dass die Wasserreserven tief aus dem Boden bald aufgebraucht sein könnten und man das Duschen oder Blumengießen rationieren oder teurer bezahlen müsste, ist für die meisten eine Horrorvorstellung. Momentan betonen die hiesigen Trinkwasserproduzenten, wie die Sowag, dass es aktuell keine Engpässe gibt – und auch nicht abzusehen ist, dass Brunnen in einem heißen Sommer versiegen könnten.

Doch beim Grundwasser geht es eben nicht nur um Duschen und Blümchen gießen. Wissenschaftler weisen für ganz Sachsen nicht nur mehrheitlich fallende Grundwasserstände, sondern auch Veränderungen bei Höhen und Tiefen nach. Gab es früher vor allem im April die höchsten Grundwasserstände und im November die geringsten, so verteilt sich das inzwischen über das ganze Jahr. Das mag an der generellen Verschiebung Jahreszeiten und Niederschlagsmengen liegen. Aber das Grundwasser, so sagen Experten, hat ein längeres Gedächtnis. Hier zeichnen sich längerfristige Veränderungen ab, auch das generell wachsende Wasserdefizit. Und leider spült das nicht so einfach der nächste Regen wieder weg.

