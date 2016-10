Kommentar: Ein klares Bekenntnis zu Weinhübel Ingo Kramer über die Eröffnung der neuen Grundschule

Ein Schulneubau in Görlitz – noch vor wenigen Jahren erschien das völlig unrealistisch. Noch dazu in Weinhübel, wo die Bevölkerung mit 56 Jahren im Durchschnitt am ältesten ist. Der Freistaat Sachsen hatte diesen Stadtteil längst aufgegeben, wollte hier partout keine Fördermittel für eine neue Schule locker- machen. Die Görlitzer Rathausspitze sah das anders, denn die bisherige Grundschule in der Landheimstraße ist in einem schlechten Zustand. Wäre sie ersatzlos geschlossen worden, hätte der gesamte Görlitzer Süden von Tauchritz bis Weinhübel keine staatliche Schule mehr. Schon Erstklässler hätten von Tauchritz in die Innenstadt pendeln müssen. Das Rathaus hat konsequent am Schulstandort Weinhübel festgehalten und sich letztlich durchgesetzt. Das ist ein klares Bekenntnis zu Weinhübel und allen südlichen Stadtteilen: Leute, wir setzen nicht nur auf die Innenstadt, sondern wir geben auch Eure Viertel nicht auf. Ganz im Gegenteil, Ihr sollt es auch am Stadtrand schön haben. Dazu gehört natürlich der Berzdorfer See als das große Naherholungsgebiet des Südens, aber eben nicht nur der See. Eine Schule macht einen Stadtteil auch für junge Leute attraktiv. Das ist ein wichtiger Schritt, die demografische Entwicklung von Weinhübel in eine andere Richtung zu lenken. Gut so.

