Kommentar: Ein Fluss hat zwei Ufer Anja Beutler über Flutschutz dies- und jenseits der Grenze

Es ist mindestens ärgerlich, dass der Hochwasserschutz an einem Grenzfluss immer doppelt geplant werden muss und meistens zeitversetzt geschieht. Vor allem dann, wenn wirklich beide Seiten im Ernstfall gleichermaßen profitieren könnten. Um Missverständnissen vorzubeugen: Dies- und jenseits der Neiße besprechen beide Seiten durchaus seit Jahren Wichtiges. Zur gemeinsamen Sache hat die Politik den Fluss aber nicht erklärt. Gründe dafür gibt es viele:

Erstens ist es immer eine Geldfrage, ob man in mehr Schutz investieren kann. Eine Förderung über ein EU-Projekt ist daher definitiv einen Versuch wert.

Zweitens wird jede Seite abwägen, wer von den Vorkehrungen profitiert. Es wird schwer sein, den Nachbarn davon zu überzeugen, aktiv zu werden, wenn er selbst keinen direkten Nutzen hat.

Drittens ist es auch eine Frage von Methode und Philosophie. Und da scheiden sich die Geister. Im polnischen Riesengebirge beispielsweise hat es nach jüngeren Hochwasserereignissen zahlreiche Baumaßnahmen an Flüssen gegeben. Da wurden teilweise Ufermauern erhöht, Flüsse stärker durch Bauten gezähmt. Das muss nicht an jeder Stelle falsch sein. Dennoch wird sichtbar, wie wichtig es ist, auf einen Nenner zu kommen. Am besten auf einen gemeinsamen.

