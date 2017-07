Kommentar: Ein Fest für alle Gabriela Lachnit über den Jacobimarkt in Neugersdorf

Wer zum ersten Mal beim Jacobimarkt in Neugersdorf zu Gast ist, muss beeindruckt sein. Auf einem riesigen Festgelände erwarten unzählige Händler, Gastronomen und Fahrgeschäfte die Besucher. Bei manchen Karussells werden Erinnerungen an eigene Rummelhochzeiten wach. Und so beklagen sich die Schausteller nicht über mangelnden Zuspruch. Die Stimmung auf dem Jacobimarkt ist gut, bis in die späten Abendstunden hinein richtig familiär. In den Ferien dürfen Schüler spätabends die besondere Rummelatmosphäre genießen.

Dass das größte Volksfest in der Oberlausitz friedlich verläuft, ist kein Selbstläufer. Seit Jahren sorgt der Veranstalter mit einem qualifizierten Sicherheitsdienst dafür, dass alles sicher, geordnet und ohne größere Zwischenfälle abläuft. Alle am Jacobimarkt Beteiligten – Händler, Schausteller, Gastronomen, Veranstalter, Rettungsdienst, Sicherheitsdienst, Stadtverwaltung Ebersbach-Neugersdorf und alle nichtgenannten Helfer – arbeiten eng zusammen und nutzen jahrelange Erfahrungen zu weiteren Optimierungen. Auch als Reaktion auf die allgemeine Sicherheitslage im Lande.

