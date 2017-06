Kommentar: Ein Desaster mit Ansage Jana Ulbrich über die prekäre Situation an den Schulen in der Oberlausitz

In der Bautzener Bildungsagentur werden die Ferien alles andere als entspannt. Über 100 Lehrerstellen sind im neuen Schuljahr noch nicht besetzt – und es gibt auch so gut wie keine Bewerber mehr. Das ist nach Jahren einer ohnehin schon immer schwierigeren Personalsituation an den Schulen die bisher schwierigste. Vorsichtig lässt sogar CDU-Kultusministerin Brunhild Kurth bereits anklingen, dass die Personalprobleme in den Lehrerzimmern diesmal nicht mehr vollständig gelöst werden können.

Links zum Thema Nicht mehr genügend Lehrer

Auch wenn die Kultusministerin immer noch freundlich lächelt: Für die Schulen in der Region ist die Situation ein Desaster – und das Wort ist nicht übertrieben. Es ist ein Desaster mit Ansage: Vor sieben Jahren hat der damalige Leiter der Bildungsagentur Bautzen zum ersten Mal öffentlich auf das zu erwartende Dilemma hingewiesen: Spätestens 2017, so sagte er damals, werden nicht mehr alle ausscheidenden Lehrer durch neue Kollegen ersetzt werden können. Alle Warnungen aber wurden in Dresden jahrelang ignoriert. Zu verantworten hat das auch CDU-Finanzminister Georg Unland, der mit seinem Sparzwang eine zukunftsorientierte Bildungspolitik verhinderte. Jetzt muss gerettet werden, was noch zu retten ist. Doch das funktioniert nur mit mehr statt weniger Geld.

zur Startseite