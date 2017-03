Kommentar: Ein Bier für die Ersties Peter Anderson über Studenten als Kapital für die Stadt

Meißen ist eine Stadt der Inseln. Da gibt es das Eiland der Hochbegabten auf der Freiheit, die manchmal zum sozialen Dienst in die Stadt hinabsteigen, hin und wieder an einem Spendenlauf teilnehmen, darüber hinaus jedoch kaum sichtbar sind. Ähnlich hat es sich in der Vergangenheit mit den Studenten der Verwaltungs-Hochschule verhalten. Sie blieben am liebsten rundum versorgt in ihrem Block in Bohnitzsch unter sich. Dort hatten sie schließlich alles: Angefangen vom Fitness-Raum bis hin zum Studentenclub.

Der Auszug der Studenten aus ihrem Plattenbau während der Flüchtlingskrise hat diese Isolation in den letzten Monaten bereits aufgebrochen. Eine ganz neue Chance bietet sich jedoch, wenn der Freistaat die Studentenzahlen in Meißen erheblich aufstocken sollte.

Dann ist die Stadt in ihrer Gesamtheit gefragt, das Kapital der Studenten für sich zu erschließen, sie nach drüben in die Altstadt, nach Cölln und Niederfähre-Vorbrücke zu locken. Wie wär’s mit einem Willkommens-Bierchen für die Ersties in der Hafenstraße. Dort könnten sie dann gleich fürs Kunstfest Cölln geworben werden. Ein Shuttle-Bus zur Kneipennacht von den Studentenbuden in die Altstadt wäre eine weitere Idee. Die Inseln müssen durch Dämme miteinander verbunden werden.

