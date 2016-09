Kommentar: Ein Abriss, der richtig wehtut Holger Gutte über das endgültige Aus von „Stadt Zittau“

Knapper kann eine Entscheidung nicht ausfallen. Für „Stadt Zittau“ in Hörnitz gibt es keine Rettung mehr. Schuld daran ist nicht die eine Stimme, die die Abriss-Befürworter mehr hatten. In der Vergangenheit ist versäumt worden, dem Haus eine Zukunft zu geben. Jetzt könnte weder die Gemeinde und erst recht kein Verein die Sanierungskosten tragen. Sehr viele Jahre früher hätte ein Konzept zum Erhalten des Gebäudes erarbeitet werden müssen. Nun verschwindet die letzte von einst fünf vor 1848 gebauten Gaststätten in Hörnitz. In den Chroniken lassen sich etwa 15 Gaststätten finden. Die Koitsche und das Schlosshotel gibt es noch. „Stadt Zittau“ war über Jahrzehnte Kult. Zu DDR-Zeiten als Disko und bis heute als Faschingshochburg. Der Fasching hier war einmalig. Dafür sorgte nicht nur der Verein mit tollen Programmen, sondern auch die Einrichtung mit ihren kleinen Nischen. Schade, dass das vorbei ist. Der Hurnzer Fasching lebt im JAM weiter. Ohne Frage tut Hörnitz ein Seniorenpflegezentrum gut. Aber irgendwie muss sich der Ort nun einen Kopf um die Gestaltung des Ortszentrums machen.

Links zum Thema „Stadt Zittau“ wird abgerissen

zur Startseite