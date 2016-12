Kommentar: Eigentümer brauchen jetzt Entlastungen Sebastian Beutler über die Steuerdebatte in Görlitz

Die Stimmen werden mehr und lauter, die Entlastungen für die Görlitzer Hausbesitzer anmahnen. Sie haben eine der höchsten Grundsteuern zu zahlen, sie müssen Straßenausbaubeiträge oder Sanierungsabgaben leisten, und wenn der Immobilienbesitz noch gewerblich vermarktet wird, droht auch eine der höchsten Gewerbesteuern für eine Stadt wie Görlitz. Das überfordert schon jetzt die Eigentümer, bei steigenden Zinsen demnächst allemal.

Bislang hat das die Görlitzer Kommunalpolitik kaltgelassen. Stadträte vertagen das Thema ins neue Jahr, der Görlitzer Baubürgermeister Michael Wieler lehnt fast jedes Entgegenkommen ab. Aus seiner Sicht ist das verständlich, welcher Baubürgermeister will nicht gern bauen. Doch im Blick auf eine schnelle Stadtsanierung kommt die nicht immer ausgeprägte Leistungsfähigkeit der Görlitzer Eigentümer viel zu kurz. Der Spiegel-Bericht jüngst wies ja jenseits aller Stimmungsmache gegen den Osten doch auf ein großes Problem hin: ein hoher Leerstand in Görlitz – teilweise auch von Immobilien, in die investiert wurde.

Das alles scheint Wieler nicht zu kümmern. Als Vorsitzender der „Bürger für Görlitz“ poliert er deren Markenzeichen kräftig auf – zum Görlitzer Hochsteuer- und Abgabenverein. Ob damit freilich viele Stimmen bei der nächsten Wahl zu sammeln sind?

