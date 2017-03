Kommentar: Eigeninitiative ist gefragt Thomas Staudt über Selbermacher und Aufgabenverteiler

Die Initiativen im Rahmen des Projekts „Ort schafft“ sind vielfältig, kreativ und vor allem: Sie bringen was. Eine einzige Plattform für die vielfältigen Angebote in der Stadt gibt es bisher nicht. Eine echte Lücke. Am Schwarzen Brett kann jeder nach Angeboten suchen und jeder kann etwas anbieten. Wenn dann noch jemand dafür verantwortlich ist, dass es „Fake News“ oder in diesem Fall „Fake Offers“, also irreführende Angebote, erst gar nicht ans Schwarze Brett schaffen, könnte das Angebot ein echter und vor allem viel genutzter Selbstläufer werden. Ganz ähnlich verhält es sich mit den anderen Angeboten, auch wenn sie sich nicht immer an so eine breite Nutzerschaft wenden wie das Schwarze Brett.

Dass die Initiativen auch noch finanziell unterstützt werden, macht das Ganze zu einer runden Sache. Allerdings ist hinter all dem Guten und Nützlichen eine eindeutige Absicht zu erkennen: Das Ministerium ist ganz offenbar bemüht, bestimmte Aufgaben der Daseinsfürsorge ins Ehrenamt „outzusourcen“, auszulagern. Das kann man durchaus kritisch sehen, muss man aber nicht. Wenn Weißwasser und die Weißwasseraner am Ende von den Initiativen dauerhaft profitieren, haben sie die Chancen, die das Projekt bietet, maximal genutzt.

