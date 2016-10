Kommentar: Ehrliches Interesse sieht anders aus Jürgen Müller über den Freibad-Investor

Das „Phantom“ macht seinem Namen alle Ehre. Die Lommatzscher bekommen den Freibad-Interessenten Mathias Nobel aus Halle nicht zu Gesicht. Trotz Zusage erschien er ohne Begründung nicht zu Stadtratsitzung, um sein Konzept vorzustellen. Zuvor hatte er auf mehrere Anschreiben der Stadtverwaltung nicht reagiert, angekündigte Besuche in der Stadt abgeblasen. Nun kommen auch die Gutwilligsten ins Grübeln. Ehrliches Interesse sieht anders aus.

Leicht möglich, dass Nobel von falschen Vorstellungen ausging und das mittlerweile einsah. Stolz berichtete er der SZ, dass an einem heißen Sommertag in seine drei Bäder jeweils 4 000 Besucher kämen. 12 000 Gäste, so viele hatte Lommatzsch einst auch – allerdings in der gesamten Saison, nicht pro Tag. Lommatzsch ist eben nicht Halle.

Zudem drängt sich der Verdacht auf, dass sich Nobel das Gelände zum Nulltarif sichern will, um dort lediglich ein paar Events im Jahr abzuhalten, bei denen richtig Geld verdient wird. Vom Badbetrieb ist jedenfalls keine Rede mehr, stattdessen von einer Jugendherberge und Gastronomie. Beides dürfte schwierig sein in einer Kleinstadt.

Die Lommatzscher sind gut beraten, jetzt intensiv nach einem Alternativkonzept für das Freibadgelände zu suchen. Nur Träumer und unverbesserliche Optimisten glauben an eine Badrettung durch den Hallenser. Stattdessen müssen sich die Lommatzscher wohl mit der Realität abfinden, dass es auf absehbare Zeit kein Freibad in der Stadt mehr geben wird.

zur Startseite