Kommentar: Ehrenamt nicht überstrapazieren Matthias Klaus über die Pflege im Kreis Görlitz

Nachbarschaftshelfer, ein neuer Begriff in der Pflegelandschaft. Ehrenamtliche, die sich um die älteren Leute von nebenan mit kümmern sollen. Die Idee klingt an sich nicht schlecht. Aber wer soll es tun? Noch steckt das Vorhaben in den Kinderschuhen. Zwölf statt angepeilten 190 Helfern im Landkreis sind gefunden. Was genau der Unterschied zu den bereits etablierten Alltagsbegleitern ist, unklar. 180 gibt es von denen bereits im Kreis, Ziel erfüllt. Nun also noch die Nachbarschaftshelfer. Ehrenamt – zu Recht hoch geschätzt in Deutschland, Sachsen, im Landkreis Görlitz. Aber kann das Ehrenamt alles? Alles ist endlich, auch die Zahl ehrenamtlicher Helfer, gerade wenn es um eine diffizile Angelegenheit wie die Pflege, die Hilfe für ältere Mitmenschen geht. Selbst wer wirklich von Herzen helfen möchte – irgendwann sind die Kräfte des engagiertesten Ehrenamtlichen erschöpft. Das muss die Politik berücksichtigen, wenn sie immer neue Programme auflegt. Ehrenamtliche arbeiten nicht um des Geldes willen. Gut, eine Aufwandsentschädigung ist sicher nicht schlecht. Aber ihnen geht es darum, sich für die Gesellschaft einzusetzen, eine gar nicht hoch genug zu schätzende Idee. Doch Ehrenamtliche dürfen nicht als Arbeitskräfte zweiter Klasse missbraucht werden. Eine verantwortungsvolle Tätigkeit wie die Pflege, da müssen Fachkräfte ran, da kann Unvorhergesehenes passieren. Kein Zweifel, Ehrenamtliche können sicher auch mit derartigen Situationen umgehen. Aber sie nur als Helfer in die Pflicht zu nehmen – das geht nicht.

