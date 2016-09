Kommentar: Du hast die Parkuhr vergessen ... Mario Heinke über die Regelung des Discounters Aldi in Zittau

Gute Erreichbarkeit, gebührenfreies Parken und lange Öffnungszeiten gehören zu den wichtigsten Vorzügen der Märkte. Ein Parkplatz mit einer ausreichenden Anzahl von Stellplätzen gehört da einfach dazu. Fremdparker, also Menschen, die gar nichts kaufen, belegen Stellplätze, die dem kaufwilligen Verbraucher nicht zur Verfügung stehen. In Spitzenzeiten war das in Zittau ein Problem, sagt Aldi und lässt auch nur seine Parkplätze in Zittau wieder überwachen. Das ist das gute Recht des Hausherrn. In Löbau, Ebersbach, Neugersdorf und Oppach gibt es auch künftig keine Kontrollen.

Ob die Überwachung sinnvoll ist und das Problem mit den Fremdparkern löst, bleibt fraglich. Fakt ist: Der Aldi-Kunde kann weiterhin gebührenfrei parken, nur eben mit Parkuhr. Aber die Begriffe Überwachung, Kontrolle und Knöllchen setzen intuitive Abwehrmechanismen bei Menschen in Gang. Trifft es einen Aldi-Kunden, der vergaß, die Parkuhr auszulegen und deshalb ein Knöllchen kassiert, wird er sich maßlos aufregen und den Vorfall überall zum Besten geben. Diese Art Mundpropaganda wird das Image von Aldi nicht aufpolieren. Die Zittauer sollten sich zur Erinnerung einen Zettel an den Kühlschrank kleben, damit sie das beim Discounter gesparte Geld nicht an Fair Parken zahlen.

