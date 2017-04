Kommentar: Dieses Ergebnis ist noch nicht das Ende Frank Nordhausen über das Referendum in der Türkei.

Recep Tayyip Erdogan will die Türkei vom Weg nach Westen, den der Republikgründer Mustafa Kemal Atatürk einst einschlug, abbringen und gen Osten führen. Es mag uns nicht passen, wenn er sein Land islamisieren will, aber solange er für seinen Kurs eine Bevölkerungsmehrheit gewinnt, ist dies in einer Demokratie legitim.

Was aber Türken wie Europäern wirklich Sorgen bereiten muss, ist die von vielen Seiten geäußerte böse Vermutung, dass der Ausgang des Referendums gefälscht sein könnte.

Die immer lauter werdenden Vorwürfe der Wahlfälschung sind ein ernstzunehmendes Signal für eine mögliche Krise, die alles in den Schatten stellen könnte, was die Türkei in den letzten Jahren erlebt hat: Putschversuch, Terror, Anschläge.

Die zunächst inkorrekten Zahlen der staatlichen Anadolu-Agentur, die Bekanntgabe des Sieges, bevor alle Stimmen gezählt waren, die wie bestellt wirkenden Jubler vor und nach dem Referendum können Indizien sein für eine exakt geplante Operation.

Vor allem aber der beispiellose Vorwurf der Fälschung von 2,5 Millionen Wahlzetteln ist geeignet, das extrem polarisierte Land in seinen Grundfesten zu erschüttern. Sollte die Opposition wie angekündigt Beweise für die Vorwürfe vorlegen, muss sich der Westen auf heftige Turbulenzen einstellen. Die Türkei ist kein Kleinstaat an der europäischen Peripherie. Es ist darum nur klug, sich rechtzeitig zu einer Position durchzuringen.

zur Startseite