Kommentar: Diese Marke wird noch heller strahlen Anja Beutler über mehr Familie bei den Herrnhuter Sternen

Die Idee ist so naheliegend wie schlau: Herrnhuter Sterne begeistern die ganze Familie. Schon die Großeltern haben als Kinder Sterne gebastelt – und natürlich geben sie diese Faszination an ihre Kinder und Enkel weiter. Sterne verbinden. Und das im besten Falle nicht nur in der Weihnachtszeit.

Mit der Erweiterung von Manufaktur und Besucherzentrum um eine Entdeckerwelt machen die Herrnhuter dabei sehr planvoll einen Schritt nach dem anderen. Schon bislang hat das Unternehmen, das auch heute noch eng an die Brüder-Unität angebunden ist, keine waghalsigen Experimente vorangetrieben, sondern sich Stück für Stück weiter vorgewagt. Im vergangenen Jahrzehnt hat sich die Sterne-Manufaktur so zu einem großen Magneten nicht nur in der Stadt selbst, sondern in der ganzen Region gemausert.

Wer sich noch an die Schauwerkstatt in dem winzigen Häuschen auf dem Firmengelände erinnert, in das gerade mal sechs bis acht Besucher gleichzeitig Einlass fanden, der weiß, wie dringend und richtig eine Neuausrichtung war. Denn mit der Öffnung nach außen, einem Plus an Professionalität und Gastfreundlichkeit ist auch der Erfolg gewachsen. Und der soll nun noch heller als Marke für die gesamte Region strahlen.

