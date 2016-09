Kommentar: Diese Einstellung hilft der Wirtschaft Katja Schlenker über die Deutsch- Philosophie bei Borbet

Borbet entscheidet sich bewusst für Deutschland. Und diese Denkweise ist löblich. Viel zu oft wird mittlerweile in Ländern außerhalb der Bundesrepublik produziert, weil es dort günstiger ist und Kosten gespart werden können. Vor allem die Textilbranche gerät deswegen immer wieder in Verruf, wenn Kleidungsstücke von Einheimischen in Bangladesch oder Indien unter miserablen Arbeitsbedingungen genäht und in Europa für verhältnismäßig viel Geld verkauft werden.

Bezeichnend ist aber auch der Schritt des Unternehmens, verstärkt Mitarbeiter im Nachbarland Polen zu suchen. Wer da jetzt meckert, dass „die Ausländer“ uns Deutschen die Jobs wegnehmen, der irrt. Denn Unternehmen entscheiden nach den Fähigkeiten eines Menschen, nicht nach dessen Nationalität. Und das ist richtig so. Wenn ein Pole im Gegensatz zu einem Deutschen die notwendigen Fähigkeiten hat, ist es nur gerecht, wenn er den Job auch bekommt. Dass von den polnischen Mitarbeitern Deutschkenntnisse eingefordert werden, ist ebenso richtig. Denn so wird verhindert, dass innerhalb des Werkes eine Art Parallelwelt entsteht. Und am Ende profitieren alle Mitarbeiter davon. Zumal sie alle aus dem ehemaligen Schlesien kommen. Denn bis 1945 hat es keine Grenze an der Neiße gegeben.

