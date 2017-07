Kommentar: Dieben wird es oft zu leicht gemacht Jürgen Müller über Stehler, Hehler und die Justiz

Da wird in einem Blumengeschäft mit Postfiliale über mehrere Monate regelmäßig eingebrochen, hoher Sachschaden angerichtet und Briefmarken im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Für den Eigentümer ist das alles kein Grund, mehr für die Sicherheit zu tun. Vergitterte Fenster, Alarmanlage, Videoüberwachung? Alles Fehlanzeige. Da werden in fünf Windkraftanlagen jeweils 140 Meter Kupferkabel ausgebaut und geklaut, die Anlagen lahmgelegt. Irgendwelche Konsequenzen, vielleicht Kontrollen durch einen Sicherheitsdienst? Ach wo, kostet doch bloß Geld. Und so kommen die – vermutlich – gleichen Täter nur vier Wochen später wieder, bauen auch noch 26 Außentreppen aus verzinktem Stahlblech ab. Den Eigentümer kratzt das wenig. Motto: Zahlt doch die Versicherung.

Dieben, nicht nur Metalldieben, wird es viel zu leicht gemacht. Durch Sorglosigkeit oder aus reinem Geiz wird auf Sicherung des Eigentums verzichtet. Noch schlimmer, dass die Täter auch noch Helfer haben wie manche Schrotthändler. Die kaufen den „Schrott“ skrupellos auf, obwohl ihnen klar ist, dass er aus Straftaten stammt. Wie sagte Brecht: „Erst kommt das Fressen und dann die Moral.“

Nicht umsonst heißt es, der Hehler ist genauso wie der Stehler. Auch die Hehler müssten hart bestraft werden. Dazu müssen aber erst einmal die Diebe ermittelt werden. Doch die Polizei ist oft personell zu schlecht ausgestattet, um sich intensiv derartigen Straftaten zu widmen. Werden Täter doch gefasst, kommen sie oft bei der Justiz mit milden Urteilen davon oder die Verfahren werden sogar eingestellt. Es muss sich einiges ändern bei Polizei und Justiz. Sonst geht das Vertrauen in den Rechtsstaat flöten.

