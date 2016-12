Kommentar: Die Welt steht allen offen Sebastian Beutler über Görlitzer, die ihren Weg gehen

Über Weihnachten ist Görlitz eine andere Stadt. Das liegt nun an vielem. Die Festtage, das Weihnachtsfest sowieso. Zu Weihnachten kehren auch viele frühere Mitbürger zurück – für ein paar Tage. Jene, die das Jahr über meist weit weg leben und arbeiten. Viele von ihnen sind in den 1990er Jahren ausgewandert, der große Aderlass von Görlitz. Sie suchten anderswo Arbeit, weil sie ihre in der Stadt verloren hatten und hier auch keine Perspektive sahen. Es war eine Auswanderung meist wider Willen. Jetzt haben sie anderswo Fuß gefasst, eine dauerhafte Rückkehr ist praktisch ausgeschlossen.

Doch mittlerweile gibt es eine neue Generation, die in der Ferne ihrem Lebenstraum gezielt nacheifert. Sie sind Kapitän auf hoher See oder Biologe in London, sie machen in Kalifornien Karriere oder wandern nach Sri Lanka aus. Dass die Welt offen steht, ist keine Phrase mehr. Wer mutig genug ist, das Offene zu suchen, die Freiheit zu nutzen, dem eröffnen sich Möglichkeiten, von denen Generationen zuvor nur geträumt haben.

Wir erzählen in dieser Ausgabe drei Geschichten, beispielhaft für Hunderte, die einen ganz ähnlichen Weg gegangen sind. Sie alle schließen nicht aus, auch wieder nach Görlitz zurückzukehren. Doch dafür muss vieles passen. Nicht nur Landschaft und Familie. Es braucht berufliche Chancen, damit sie ihre Erfahrungen aus der weiten Welt einbringen können. Görlitz könnte sie brauchen. Und sie vielleicht auch wieder mehr Geborgenheit – nicht nur auf Zeit in der Heimat.

