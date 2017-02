Kommentar: Die unterschätzte Volksdroge Alexander Kempf über die Schnellstraße Alkoholismus

Alkohol verändert Menschen. Mancher wird dadurch unbeschwerter, andere aggressiver. Da der Rausch legal ist, wird er oft unterschätzt. Gerade auf dem Land. Zuletzt habe ich auf dem Facebook-Profil eines Oberlausitzers einen Spruch gelesen, der die Wirkung von Alkohol verharmlost. Wer fünf Bier getrunken hat, stand dort sinngemäß, der gelte in der Stadt als betrunken – aber auf dem Dorf sei er der Fahrer. Der Gesetzgeber ist an solch schlechten Schenkelklopfern nicht unschuldig. Denn während Alkohol am Steuer im Nachbarland Polen gar nicht toleriert wird, gibt es in Deutschland einen Toleranzbereich. Das ist inkonsequent und falsch. Besser wäre es, Verkehrsteilnehmern gar keine Rauschmittel zuzugestehen.

Abseits des Straßenverkehrs darf jeder gerne so viel trinken, wie ihm gut tut. Dass manche Menschen leider kein Maß kennen, ist bedauerlich. Sucht ist aber eine Krankheit und niemand davor gefeit. Dass es im Landkreis Görlitz Beratungsstellen gibt, hilft jenen, die ihr Problem erkennen und es lösen wollen. Viel zu oft kommt diese Erkenntnis aber gar nicht oder erst zu spät. Hier sind Freunde und Familie gefragt, aufeinander aufzupassen. Denn gerade eine Sucht gesteht sich niemand gerne selbst ein.

