Kommentar: Die Stadtwerke machen es vor Ingo Kramer über schöne Graffiti und hässliche Schmierereien

Das ist schon merkwürdig: Die Deutsche Bahn hat jährlich 34 Millionen Euro Schaden durch Graffiti und Vandalismus. Doch anstatt endlich umzudenken und hässliche Wände für eine Neugestaltung mit künstlerisch anspruchsvollen Motiven freizugeben, lässt sie die Flächen immer nur stumpfsinnig überstreichen, damit sie kurze Zeit später wieder so aussehen wie vorher. Hier könnte die Bahn von den Görlitzer Stadtwerken lernen. Die machen es seit zwei Jahren vor: Einmal einen professionellen Künstler beauftragen – und für seine Arbeit bezahlen – und dann ist jahrelang Ruhe. Das spart dem Unternehmen einerseits Geld. Was aber noch viel wichtiger ist: Es schafft schöne Wände, richtige Hingucker. Nicht selten bleiben Touristen vor dem Stromhäuschen in der Hotherstraße stehen, machen sogar Fotos von dem Profi-Werk, das eine historische Ansicht der Hotherstraße zeigt. Bevor das Häuschen 2015 neu gestaltet wurde, war es ebenfalls Angriffsfläche für illegale Sprayer. Und für Touristen ganz sicher kein Fotomotiv.

