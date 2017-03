Kommentar: Die Stadt hat viel zu lange gewartet Daniela Pfeiffer über die Erhöhung der Elternbeiträge in Görlitz

Voll des Lobes über sich selbst waren die Stadträte am Donnerstag, als sie die Erhöhung der Kitabeiträge beschlossen. Nicht, weil sie erhöht haben – das zu müssen, bedauerten viele. Sondern, weil sie bei diesem Thema nicht gleich den Werten der Verwaltung gefolgt sind, sondern lange diskutiert und am Ende fraktionsübergreifend einen Kompromiss gefunden haben. Einer, der den Eltern nicht ganz so tief ins Portmonee greift.

Für die seltene Einigkeit (fast) aller Stadträte und den langen Weg zum Kompromiss kommt von der Elternschaft nun aber kein Beifall. Ganz im Gegenteil: Zumindest diejenigen, die im Internet ihre Meinung kundtun, sind stinksauer. Das ist auch verständlich. Den die Erhöhungen sind empfindlich. Die Rede ist nicht von ein, zwei Euro im Monat oder 20 Euro im Jahr. So hätte die Steigerung ausfallen können, hätte die Stadt nicht so lange gezögert, die alten Gebühren von 2010 den steigenden Betriebs- und Personalkosten anzupassen. Stattdessen hat sie die Steigerungen selbst übernommen – wohl weitestgehend unbemerkt von den Eltern und deshalb auch nicht gewürdigt. Jetzt will und kann die Stadt die ganze Last der Mehrkosten nicht mehr tragen und tut, was sie für richtig hält.

Die eigentliche Kritik hat sicher die Landesregierung verdient, die sich an den gestiegenen Kosten nicht beteiligt. Von einer kinderfreundlichen Politik kann nicht die Rede sein. Man erinnere sich an das kostenlose letzte Kindergartenjahr. Das hat der Freistaat Eltern für kurze Zeit geschenkt, dann aber wieder weggenommen. Da hört jedes Verständnis auf.

