Kommentar: Die Stadt hat ihr Herz zurück Lars Kühl über den fast vollendeten Neumarkt

Die Grube stört mich. Jedes Mal, wenn ich zum Neumarkt will, schaue ich in die riesige Baulücke neben dem Polizeipräsidium. Ich kann es kaum erwarten, bis sie geschlossen ist. Bei den anderen Baustellen rund um die Frauenkirche geht es mir genauso – ein kranfreier Neumarkt wird mir das Gefühl geben, dass etwas ganz Besonderes geschaffen wurde.

Nämlich nicht nur die Wiederbebauung, sondern auch die Wiederbelebung von Dresdens Innerstem. Klar gibt es andere Ecken, wo sich viele Bürger mehr heimisch fühlen. Aber beim Anblick der zahlreichen, in der Mehrzahl gelungenen Ensembles bin ich stolz und froh, in dieser Stadt zu leben. In Rekordzeit wurde es erreicht, dem Platz wieder eine Identität zu geben. Bei aller Disneyland-Kritik, die unangebracht ist, schauen die Macher in anderen Ort neidisch nach Dresden. Mit Recht. Denn was hier entstanden ist, ist vorbildlich. Die Touristen und Einheimischen, die über den Neumarkt flanieren, staunen und sich die Finger mit ihren Kameras wund knipsen, oder einfach nur ein Bier trinken, können sich nicht täuschen. Dresden hat sein Herz zurück.

