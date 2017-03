Kommentar: Die Schere geht zu weit auseinander Alexander Kempf über eine Gesellschaft im Ungleichgewicht

Die Schere zwischen Arm und Reich klafft in Deutschland schon längst weit auseinander. Das kann für eine Gesellschaft auf Dauer nicht gesund sein. So beeindruckend das Engagement der Ehrenamtler bei der Oberlausitzer Tafel auch ist, die sozialen Missstände in Deutschland nur zu lindern, das ist auf Dauer keine Lösung. Ja, es ist richtig, dass nicht verkaufte Lebensmittel von Supermärkten nicht vernichtet werden, sondern Bedürftigen zu günstigen Konditionen zu Gute kommen.

Das ändert aber nichts an unserer Überflussgesellschaft, die wenige zu Milliardären macht, während andere von ihrer Arbeit alleine nicht mehr leben können und auf Transferleistungen angewiesen sind. Ganze Berufsfelder sind mittlerweile verschwunden. Nicht etwa weil sie nicht gebraucht würden, sondern weil die Leistung, die sie erbringen, nicht rentabel erscheint. So wird ein Großteil der Menschen abgehängt. Die Armen werden ärmer, die Reichen noch reicher.

Dieses Dilemma kann nur durch eine gerechtere Verteilung und Bezahlung von Arbeit aufgelöst werden. Es gibt kaum jemanden in meinem Bekannten- und Freundeskreis, der nicht gerne weniger arbeiten würde. Schlechte Bezahlung und überholte Arbeitszeitmodelle aber verhindern dies oft. Immer weniger Menschen sollen stattdessen immer mehr leisten. Auch das kann für eine Gesellschaft auf Dauer nicht gesund sein.

