Kommentar: Die Rechnung geht nicht auf Alexander Buchmann über die Milchpreise in Deutschland

Herstellungskosten plus Gewinnmarge ist gleich Verkaufspreis. So einfach ist im Normalfall die Rechnung, wenn ein Verkäufer den Preis für sein Produkt kalkuliert. Nicht so beim Milchpreis. Hier bestimmt der Käufer, also die Molkerei, den Preis, ob der Produzent damit auskommt oder nicht. Das ist zwar gut für den Verbraucher, der sich über niedrige Preise freuen kann, aber schlecht für die Milchbauern. Dass die sich zu immer größeren Betrieben zusammenschließen müssen und ihren Mitarbeitern nur den Mindestlohn zahlen können, um überleben zu können, kann nicht die Lösung sein. Denn das System funktioniert nur bis zu einem gewissen Punkt, ehe es zusammenbricht. Wenn die Milchproduktion dauerhaft zum Zuschussgeschäft wird, warum soll man dann überhaupt welche produzieren? Zu einem reellen Preis kommt man nur, wenn ihn Angebot, Nachfrage und Hersteller bestimmen.

Links zum Thema Teure Butter - arme Milchbauern

zur Startseite